Carovigno ospita 11 gruppi | sfida nazionale di sbanderatori nel 2026

A Carovigno si prepara un evento inedito nel panorama delle tradizioni popolari, con l’arrivo di undici gruppi provenienti da diverse regioni italiane. Questi gruppi parteciperanno a una sfida nazionale di sbandieratori prevista per il 2026, portando in piazza della Libertà un esercito di artisti con le loro bandiere e coreografie. Durante il fine settimana di maggio, l’area si trasformerà in un palcoscenico di colori e musica, attirando curiosi e appassionati da tutta Italia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui