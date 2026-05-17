Carovigno ospita 11 gruppi | sfida nazionale di sbanderatori nel 2026
A Carovigno si prepara un evento inedito nel panorama delle tradizioni popolari, con l’arrivo di undici gruppi provenienti da diverse regioni italiane. Questi gruppi parteciperanno a una sfida nazionale di sbandieratori prevista per il 2026, portando in piazza della Libertà un esercito di artisti con le loro bandiere e coreografie. Durante il fine settimana di maggio, l’area si trasformerà in un palcoscenico di colori e musica, attirando curiosi e appassionati da tutta Italia.
? Domande chiave Chi sono gli undici gruppi che sfideranno la tradizione pugliese?. Come cambierà Piazza della Libertà durante il weekend di maggio?. Quali sono i piani per gestire l'evento in caso di pioggia?. Perché questa sfida nazionale è fondamentale per il futuro di Carovigno?.? In Breve Undici gruppi di Marche, Lazio, Abruzzo, Campania e Sicilia gareggeranno in Piazza della Libertà.. Sabato 30 maggio ore 20:00 raduno, domenica 31 maggio ore 18:00 Trofeo Cristian Casula.. L'ente culturale 'Nzegna gestisce l'evento con alternativa al Palazzetto dello Sport in via Polinisso.. L'evento mira a selezionare gli atleti per il Campionato Nazionale della FISB. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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