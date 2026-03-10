tap factory in prima nazionale nel circuito ert 11 15 marzo 2026

Dal 11 al 15 marzo 2026, Tap Factory debutta in Italia con una serie di rappresentazioni nel Circuito ERT, portando per la prima volta in scena il suo spettacolo internazionale. Dopo aver già totalizzato oltre 800 repliche in cinque continenti, lo show sarà presentato in cinque teatri del Friuli Venezia Giulia, offrendo al pubblico un’esperienza di performance di danza e acrobazia.

Lo show internazionale Tap Factory arriva per la prima volta in Italia nei teatri del Circuito ERT. Lo spettacolo che ha già collezionato oltre 800 repliche in cinque continentifarà tappa in cinque teatri del Friuli Venezia Giulia. La tournée prenderà avvio mercoledì 11 marzo dal Teatro Zancanaro di Sacile, si sposterà giovedì 12 marzo al Ristori di Cividale, venerdì 13 marzo al Teatro Bonezzi di Monfalcone e sabato 14 marzo al Benois De Cecco di Codroipo per concludersi domenica 15 marzo al Sociale di Gemona. Tutte le serate inizieranno alle 20.45. Lo show, adatto a spettatori di ogni età, è ideato e diretto da Vincent Pausanias e ha per... 🔗 Leggi su Udine20.it

