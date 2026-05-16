Clamoroso Milan tentativo di Briatore | coinvolti Galliani e Carnevali

Nelle ultime ore si sono susseguite voci di un possibile cambiamento nel mondo del calcio legato al Milan, con un tentativo di coinvolgimento di un noto imprenditore e manager. Si parla di possibili sviluppi anche a livello societario, che potrebbero influenzare la gestione della squadra e le scelte future. Tra le persone coinvolte si menzionano alcuni dirigenti di spicco, mentre il nome di un allenatore è stato accostato a possibili modifiche nel suo ruolo. La situazione resta da chiarire e monitorare attentamente.

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Può cambiare anche il destino di Allegri: le ultime Possibile svolta clamorosa per il Milan. Una svolta in primis societaria, con ovviamente annessi risvolti dal punto di vista sportivo. Secondo ‘Cronache di Spogliatoio’, “Flavio Briatore sta lavorando per entrare nel club rossonero. Nell’affare sarebbero coinvolti anche Adriano Galliani, storico ex dirigente rossonero, e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo”. Clamoroso Milan, tentativo di Briatore: coinvolti Galliani e Carnevale (AnsaFotoScreen) – Grafica di Calciomercato.it Noto tifoso della Juve, ma lo era anche Galliani prima che il Milan venisse comprato da Silvio Berlusconi, Briatore punterebbe a prendersi una fetta importante del ‘Diavolo’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Clamoroso Milan, tentativo di Briatore: coinvolti Galliani e Carnevali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Clamoroso Milan, spunta Flavio Briatore! Coinvolti anche Galliani e CarnevaliContinuano le voci su una possibile rivoluzione futura nel Milan: le parole di Gerry Cardinale hanno aumentato questa possibilità e, nella mattinata... Milan, accordo con Goretzka. Opzione Briatore con Galliani! Furlani pronto a farsi da parteGli scenari sul possibile futuro del Milan: Furlani e Ibra pronti a farsi da parte. Futuro Milan, l’indiscrezione è clamorosa: torna Galliani insieme a due volti notiSi prospetta una clamorosa rivoluzione in casa Milan, che vedrebbe il ritorno di Galliani insieme a due volti noti ... spaziomilan.it Il Milan scarica Leao: tentativo Manchester United, idea scambio clamorosoIl Milan è pronto a disfarsi di Leao anche in caso di qualificazione alla prossima Champions. Ormai i rossoneri giocano a carte scoperte col portoghese, in realtà spesso usato come capro espiatorio ... calciomercato.it