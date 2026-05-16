Clamoroso Milan spunta Flavio Briatore! Coinvolti anche Galliani e Carnevali

Una notizia sorprendente riguarda il possibile ingresso di Flavio Briatore nel Milan, secondo alcune indiscrezioni di mercato. A quanto si sa, sono coinvolti anche Adriano Galliani e Giovanni Carnevali in questa operazione. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l’interesse di Briatore per il club si sarebbe concretizzato in incontri e trattative con i rappresentanti della società. La situazione si sviluppa mentre si susseguono varie voci su eventuali cambiamenti nella proprietà e nella gestione del club.

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Continuano le voci su una possibile rivoluzione futura nel Milan: le parole di Gerry Cardinale hanno aumentato questa possibilità e, nella mattinata di oggi, si parla di possibili passi indietro da parte di Furlani e Ibra. Clamorosa l'indiscrezione lanciata da 'Cronache di Spogliatoio': ci sarebbe un tentativo da parte dell'imprenditore Flavio Briatore di entrare nel mondo Milan. Nell’affare sarebbero coinvolti anche Adriano Galliani, storico ex dirigente rossonero, e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Non vengono specificati i possibili ruoli. Al momento, si legge, Gerry Cardinale nicchia. Flavio Briatore è un celebre imprenditore italiano, nato il 12 aprile del 1950. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Clamoroso Milan, spunta Flavio Briatore! Coinvolti anche Galliani e Carnevali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Crans-Montana, Portavano le bottiglie con le candele sopra, sono fuggito immediatamente Sullo stesso argomento Leggi anche: Marotta sta inguaiando Malagò? Milan e Juve indispettite, spunta Galliani Buon compleanno Andy Garcia, Gaetano Sassone, Flavio BriatoreBuon compleanno Marcello Lippi, Gaetano Sassone, Matteo Berrettini, Flavio Briatore, Christian Panucci, Marta Caldara, David Letterman, Franco...