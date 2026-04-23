Meloni ' scostamento di bilancio? Vediamo non escludiamo nulla'

Da lanazione.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della cena dei leader Ue a Cipro, la premier ha dichiarato che al momento non si può escludere alcuna opzione riguardo a uno scostamento di bilancio, lasciando aperta la possibilità di interventi futuri. La sua risposta è arrivata durante un breve colloquio con i giornalisti, senza ulteriori dettagli o conferme ufficiali sui piani economici del governo.

Uno scostamento di bilancio? "Vediamo, ad oggi non escludiamo nulla". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel doorstep prima della cena dei leader Ue a Cipro. "I conti sono in ordine, nessuno oggi può dire che l'Italia non abbia i conti in ordine", ha aggiunto rispondendo ai cronisti prima della cena dei leader Ue. "Pesa il disordine del passato, qualcuno ha lasciato dei debiti che il governo successivo ha dovuto pagare per 5 anni", ha proseguito.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Meloni: «Scostamento di bilancio Non escludiamo nulla»

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