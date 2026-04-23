Senza giri di parole Carlo Cottarelli a Valmadrera per la Giornata dell’Europa

In occasione della Giornata dell’Europa, l’assessorato alla cultura e la biblioteca del comune di Valmadrera organizzano un evento con la partecipazione di Carlo Cottarelli, figura nota nel panorama economico e istituzionale italiano. L’appuntamento si svolge nella località e prevede un intervento pubblico volto a discutere temi legati all’Europa. L’evento si inserisce nelle iniziative promosse dal Comune per celebrare questa ricorrenza.

In occasione della Giornata dell’Europa, l’assessorato alla cultura e la biblioteca del comune di Valmadrera promuovono l’appuntamento con un ospite di primo piano del panorama economico e istituzionale italiano: Carlo Cottarelli.L’incontro, dal titolo “Senza giri di parole. L’Europa, l’Italia e.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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