Carlo Conti | La mia belvata? Consegnare Sanremo a De Martino al sabato sera Spero accada anche in futuro

Durante un’intervista a Belve, Carlo Conti ha parlato del suo ultimo Festival di Sanremo e della sua carriera, ricordando anche un episodio con Berlusconi che voleva portarlo a Mediaset. Conti ha spiegato di aver scelto di rimanere in Rai perché preferiva la stabilità, anche se non sapeva esattamente quale ruolo avrebbe ricoperto. Inoltre, ha menzionato la sua soddisfazione nel consegnare il premio a De Martino nella serata del sabato.