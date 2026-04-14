Carlo Conti | La mia belvata? Consegnare Sanremo a De Martino al sabato sera Spero accada anche in futuro
Durante un’intervista a Belve, Carlo Conti ha parlato del suo ultimo Festival di Sanremo e della sua carriera, ricordando anche un episodio con Berlusconi che voleva portarlo a Mediaset. Conti ha spiegato di aver scelto di rimanere in Rai perché preferiva la stabilità, anche se non sapeva esattamente quale ruolo avrebbe ricoperto. Inoltre, ha menzionato la sua soddisfazione nel consegnare il premio a De Martino nella serata del sabato.
Carlo Conti si racconta a Belve, ripercorrendo il suo ultimo Festival e un'intera carriera: "Berlusconi mi voleva a Mediaset, ci provò ma non sapevo cosa sarei andato a fare, preferii la certezza della Rai".🔗 Leggi su Fanpage.it
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Carlo Conti saluta commosso Sanremo e diserta la conferenza stampa: “Ho voluto io Stefano De Martino in finale”Carlo Conti ha fatto una breve apparizione in conferenza stampa all'indomani della finale di Sanremo 2026.