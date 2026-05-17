Carlini verso Bulli

Da ilgiorno.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà un evento dedicato agli amanti dei cani, incentrato su due razze molto popolari sui social media per il carattere deciso e la presenza imponente. La manifestazione è rivolta a chi desidera conoscere meglio queste razze, spesso protagoniste di contenuti online, e si svolgerà in una location aperta a tutti gli appassionati. Durante la giornata saranno presenti espositori e dimostrazioni pratiche, offrendo l’opportunità di approfondire aspetti relativi alla cura e all’educazione dei cani coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Simpatico evento dedicato ai dog lovers di due razze vere icone dei social, dalla forte personalità e compagne inseparabili di molte famiglie milanesi, che si sono sfidati in un clima di festa, gioco e sana competizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

carlini verso bulli
© Ilgiorno.it - "Carlini verso Bulli"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Cossignano, sfida al voto: Buffone e Carlini per il nuovo sindaco? Punti chiave Chi sono i candidati che guideranno le liste civiche di Cossignano? Come intendono integrare i nuovi residenti con i cittadini...

Si strozza mentre cena in pizzeria a Frosinone, muore dopo 16 giorni di agonia: la vittima è Arduino CarliniMalore in pizzeria il 25 marzo, muore oggi dopo il ricovero: Arduino Carlini, 74 anni, non si è mai ripreso dai danni causati dalla mancanza di...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web