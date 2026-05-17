Carlini verso Bulli
Si terrà un evento dedicato agli amanti dei cani, incentrato su due razze molto popolari sui social media per il carattere deciso e la presenza imponente. La manifestazione è rivolta a chi desidera conoscere meglio queste razze, spesso protagoniste di contenuti online, e si svolgerà in una location aperta a tutti gli appassionati. Durante la giornata saranno presenti espositori e dimostrazioni pratiche, offrendo l’opportunità di approfondire aspetti relativi alla cura e all’educazione dei cani coinvolti.
Simpatico evento dedicato ai dog lovers di due razze vere icone dei social, dalla forte personalità e compagne inseparabili di molte famiglie milanesi, che si sono sfidati in un clima di festa, gioco e sana competizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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