Carlini verso Bulli

Si terrà un evento dedicato agli amanti dei cani, incentrato su due razze molto popolari sui social media per il carattere deciso e la presenza imponente. La manifestazione è rivolta a chi desidera conoscere meglio queste razze, spesso protagoniste di contenuti online, e si svolgerà in una location aperta a tutti gli appassionati. Durante la giornata saranno presenti espositori e dimostrazioni pratiche, offrendo l’opportunità di approfondire aspetti relativi alla cura e all’educazione dei cani coinvolti.

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