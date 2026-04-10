Si strozza mentre cena in pizzeria a Frosinone muore dopo 16 giorni di agonia | la vittima è Arduino Carlini

Un uomo di 74 anni ha perso la vita dopo aver avuto un malore durante una cena in una pizzeria di Frosinone. L'evento è avvenuto il 25 marzo e, dopo 16 giorni di ricovero, la vittima non è riuscita a superare le conseguenze di un'ostruzione alle vie respiratorie. I medici hanno riferito che l’uomo non si è mai ripreso dai danni causati dalla mancanza di ossigeno.

Malore in pizzeria il 25 marzo, muore oggi dopo il ricovero: Arduino Carlini, 74 anni, non si è mai ripreso dai danni causati dalla mancanza di ossigeno. 🔗 Leggi su Fanpage.it Soffocato durante la cena, muore dopo giorni di agoniaNon ce l’ha fatta Arduino Carlini, l’uomo di 74 anni residente a Ceprano e rimasto vittima di un grave episodio di soffocamento mentre si trovava a... Falciato mentre attraversa la strada, muore dopo 26 giorni di agoniaRavenna, 9 febbraio 2026 – Ha lottato per 26 giorni in ospedale, in condizioni gravissime. Arduino Carlini è morto: il 72enne vittima di un boccone andato di traverso non ce l’ha fattaL'uomo, residente a Ceprano, il 26 marzo scorso era uscito a cena con amici: in una pizzeria di Frosinone si è consumata la tragedia ... tunews24.it Frosinone, boccone di traverso mentre mangia in pizzeria: non ce l'ha fatta Arduino Carlini di CepranoNon ce l’ha fatta Arduino Carlini, il 72enne di Ceprano ricoverato dal 26 marzo scorso in condizioni disperate dopo un episodio di soffocamento ... msn.com