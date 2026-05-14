Cossignano sfida al voto | Buffone e Carlini per il nuovo sindaco

A Cossignano si avvicinano le elezioni comunali con due candidati che si presentano come capilista di liste civiche. Uno dei candidati è sostenuto da un gruppo di residenti di lunga data e si propone di rafforzare i rapporti tra nuovi arrivati e cittadini storici. L’altro candidato ha invece annunciato il proprio programma senza indicare alleanze con altre forze politiche. Le iscrizioni alle liste elettorali sono chiuse e le consultazioni sono previste per le prossime settimane.

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? Punti chiave Chi sono i candidati che guideranno le liste civiche di Cossignano?. Come intendono integrare i nuovi residenti con i cittadini storici?. Quali programmi propongono Buffone e Carlini per il futuro del borgo?. Perché l'uscita di Roberto Luciani cambia le sorti del comune?.? In Breve Elezioni il 24 e 25 maggio dopo il ritiro di Roberto Luciani.. Buffone guida la lista Comunità al Centro con Marisa Ciotti e Baldovino Mozzoni.. Carlini guida la lista Cresciamo Insieme con Marino Capannelli e Samuele De Angelis.. Programmi focalizzati su integrazione nuovi residenti e valorizzazione turistica del territorio piceno.. Il 24 e il 25 maggio prossimi, i cittadini di Cossignano si recheranno alle urne per scegliere il nuovo sindaco tra due sfidanti civici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cossignano, sfida al voto: Buffone e Carlini per il nuovo sindaco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Taurianova al voto: sfida a tre e turno unico per il nuovo sindaco Villalba, sfida al voto: Favata e Plumeri si contendono il sindaco? Cosa sapere Rita Favata e Fabio Plumeri si sfidano per il sindaco di Villalba il 24-25 maggio.