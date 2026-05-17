Carlini verso Bulli la sfida dei cani con il muso schiacciato

Oggi a Milano si è svolta una competizione tra cani appartenenti alla razza Carlini, noti per il muso schiacciato. La manifestazione, che ha richiamato numerosi appassionati, prevedeva diverse prove di agilità e resistenza. Gli organizzatori hanno allestito un percorso con ostacoli e aree di gioco specifiche, coinvolgendo i cani e i loro padroni in una serie di sfide sportive. La giornata ha visto anche momenti di intrattenimento e l’esposizione di varie razze canine.

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Milano, 17 maggioe 2026 – Oggi a Milano ha avuto luogo la sfida più divertente dell’anno: ‘Carlini verso Bulli’ un evento interamente dedicata ai dog lovers, soprattutto agli amanti dei cani dal ‘muso schiacciato’, dove i protagonisti assoluti sono stati i Carlini e i Bulldog Francesi, due razze simili tra loro per corporatura, vere icone dei social, dalla forte personalità e compagne inseparabili di molte famiglie milanesi, che si sono sfidati in un clima di festa, gioco e sana competizione. https:www.ilgiorno.itvideocarlini-verso-bulli-fxxpqndt La giornata è stata organizzata da Simona Trecordi e Alice Pettinicchio, due appassionate del mondo cinofilo che hanno creato questa giornata con l’obiettivo di creare una comunità, condividere esperienze e divertimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Carlini verso Bulli", la sfida dei cani con il muso schiacciato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Carlini verso Bulli"Simpatico evento dedicato ai dog lovers di due razze vere icone dei social, dalla forte personalità e compagne inseparabili di molte famiglie... Leggi anche: Perché i cani spingono gli oggetti con il muso: il significato del “muzzle punch” secondo l’etologia