Parete parrocchia San Pietro Apostolo | restaurate e restituite alla comunità due tele di Marchione

Due dipinti del Settecento firmati dal pittore aversano Onofrio Marchione sono stati restaurati e consegnati alla comunità della parrocchia San Pietro Apostolo a Parete. Le opere, intitolate “Annunciazione” e “Sacra Famiglia”, sono state sottoposte a lavori di conservazione prima di essere riposizionate nella chiesa. La parrocchia ha ufficialmente riacquisito le tele, che appartenevano alla sua collezione.

“Annunciazione” e “Sacra Famiglia”, due dipinti del settecento firmati dal pittore aversano Onofrio Marchione sono stati restaurati e restituiti alla comunità della parrocchia san Pietro Apostolo in Parete. Ieri la chiesa parrocchiale della cittadina casertana ha ospitato un incontro dove sono state illustrate le fasi del ritorno all’antico splendore delle due tele. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Parete, parrocchia San Pietro Apostolo: restaurate e restituite alla comunità due tele di Marchione Articoli correlati Visita guidata alla Basilica di San Pietro Apostolo a San Piero a GradoTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Visita... Preghiera, tradizione e comunità: le celebrazioni alla Parrocchia di San CorradoDa giovedì 19 a domenica 22 febbraio alla Parrocchia di San Corrado di Piacenza appuntamento con le Solennità di San Corrado: Triduo di preparazione...