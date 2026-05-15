Bergamo smantellato il giro di droga in carcere | 69 indagati

A Bergamo è stato smantellato un giro di droga che coinvolgeva 69 persone. Le indagini hanno rivelato come il presunto capo riuscisse a coordinare le attività illecite anche dal carcere, gestendo ingenti somme di denaro. Gli investigatori hanno scoperto l’uso di metodi tecnologici sofisticati per comunicare e superare le barriere fisiche delle mura carcerarie. Le operazioni hanno portato all’esecuzione di numerose misure cautelari e al sequestro di sostanze stupefacenti e denaro.

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