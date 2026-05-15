Bergamo smantellato il giro di droga in carcere | 69 indagati
A Bergamo è stato smantellato un giro di droga che coinvolgeva 69 persone. Le indagini hanno rivelato come il presunto capo riuscisse a coordinare le attività illecite anche dal carcere, gestendo ingenti somme di denaro. Gli investigatori hanno scoperto l’uso di metodi tecnologici sofisticati per comunicare e superare le barriere fisiche delle mura carcerarie. Le operazioni hanno portato all’esecuzione di numerose misure cautelari e al sequestro di sostanze stupefacenti e denaro.
? Domande chiave Come faceva il boss a gestire milioni di euro dal carcere?. Quale ingegnoso metodo tecnologico hanno usato per superare le mura?. Chi sono Debora e Giorgio nei codici usati dagli spacciatori?. Come riuscivano i complici a far entrare droghe e telefoni?.? In Breve Inchiesta su 69 indagati divisa in due filoni investigativi avviati nel 2023. Ivano Vacante e complici siciliani pianificarono l'uso di un drone il 16 aprile 2024. La compagna di Mirko Vacante gestiva ricariche Postepay e merci in zona Bergamo. Codici Debora e Giorgio indicavano rispettivamente cocaina e hashish nelle intercettazioni. La Procura di Bergamo ha smantellato un sistema di spaccio coordinato dalla casa circondariale di via Gleno, dove Mirko Vacante gestiva traffici illeciti tra droga e cellulari con cifre milionarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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