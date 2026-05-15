Bergamo smantellato il giro di droga in carcere | 69 indagati

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo è stato smantellato un giro di droga che coinvolgeva 69 persone. Le indagini hanno rivelato come il presunto capo riuscisse a coordinare le attività illecite anche dal carcere, gestendo ingenti somme di denaro. Gli investigatori hanno scoperto l’uso di metodi tecnologici sofisticati per comunicare e superare le barriere fisiche delle mura carcerarie. Le operazioni hanno portato all’esecuzione di numerose misure cautelari e al sequestro di sostanze stupefacenti e denaro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave Come faceva il boss a gestire milioni di euro dal carcere?. Quale ingegnoso metodo tecnologico hanno usato per superare le mura?. Chi sono Debora e Giorgio nei codici usati dagli spacciatori?. Come riuscivano i complici a far entrare droghe e telefoni?.? In Breve Inchiesta su 69 indagati divisa in due filoni investigativi avviati nel 2023. Ivano Vacante e complici siciliani pianificarono l'uso di un drone il 16 aprile 2024. La compagna di Mirko Vacante gestiva ricariche Postepay e merci in zona Bergamo. Codici Debora e Giorgio indicavano rispettivamente cocaina e hashish nelle intercettazioni. La Procura di Bergamo ha smantellato un sistema di spaccio coordinato dalla casa circondariale di via Gleno, dove Mirko Vacante gestiva traffici illeciti tra droga e cellulari con cifre milionarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

bergamo smantellato il giro di droga in carcere 69 indagati
© Ameve.eu - Bergamo, smantellato il giro di droga in carcere: 69 indagati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il video dell'uomo che tenta di rapire bimba alla madre in un supermercato

Video Il video dell'uomo che tenta di rapire bimba alla madre in un supermercato

Sullo stesso argomento

Giro di droga da oltre 17mila euro nel carcere di Bergamo: hashish, cocaina e telefoni introdotti anche con droniDroga e telefoni introdotti illegalmente nel carcere di Bergamo anche attraverso l'utilizzo di droni: 13 indagati.

"Grazie alla Polizia per aver smantellato il giro di droga tra stazione e Lungoadda. Ora avanti con la zona rossa"“L’Amministrazione comunale di Calolziocorte esprime un sentito ringraziamento alla Polizia di Stato e, in particolare, alla Squadra mobile della...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web