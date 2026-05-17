Caramello il gatto che ha rischiato la vita per un laccio Indagini dei Carabinieri per capire chi ha creato la trappola
Un gatto appartenente a una colonia felina di Castiglion Fiorentino è stato trovato con un laccio attorno all'addome, che gli provocava ferite e dolore. Dopo alcuni giorni di scomparsa, l'animale è tornato in condizioni critiche e ha richiesto cure veterinarie. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per individuare chi abbia posizionato la trappola, e le autorità stanno esaminando eventuali testimonianze e prove sulla vicenda. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli abitanti della zona.
Si chiama Caramello, come il colore del suo folto pelo. E' un dolce gattone di una colonia felina di Castiglion Fiorentino- Era scomparso per alcuni giorni, quando è tornato era condizioni drammatiche: un laccio lo stringeva, all'altezza dell'addome, ferendolo e facendolo soffrire terribilmente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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