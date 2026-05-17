Caramello il gatto che ha rischiato la vita per un laccio Indagini dei Carabinieri per capire chi ha creato la trappola

Un gatto appartenente a una colonia felina di Castiglion Fiorentino è stato trovato con un laccio attorno all'addome, che gli provocava ferite e dolore. Dopo alcuni giorni di scomparsa, l'animale è tornato in condizioni critiche e ha richiesto cure veterinarie. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per individuare chi abbia posizionato la trappola, e le autorità stanno esaminando eventuali testimonianze e prove sulla vicenda. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli abitanti della zona.

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