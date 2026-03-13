Tragedia sfiorata per Rihanna hanno sparato in casa sua | ha cantante ha rischiato la vita ecco chi è stato

Momenti di grande paura per Rihanna quando sono stati sparati in casa sua mentre si trovava all’interno. Non ci sono feriti, ma l’episodio ha causato grande sconcerto. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili dell’accaduto. La cantante non è rimasta ferita e si trova attualmente in sicurezza.

Momenti di grande paura per Rihanna: colpi d’arma da fuoco contro l’abitazione della popstar internazionale mentre si trovava dentro. Ecco come sta oggi la cantante! Leggi anche: Rihanna, tutto sulla cantante: ecco tutte le curiosità che la riguardano Il mondo dello spettacolo non è immune da episodi di grande tensione, soprattutto quando si tratta di personaggi di fama internazionale costantemente sotto i riflettori. Le star più celebri vivono spesso circondate da misure di sicurezza proprio perché la notorietà può attirare attenzioni indesiderate. Negli ultimi giorni Rihanna, una delle cantanti più famose del panorama musicale mondiale, si è ritrovata al centro di un episodio che ha fatto rapidamente il giro dei media internazionali. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Tragedia sfiorata per Rihanna, hanno sparato in casa sua: ha cantante ha rischiato la vita, ecco chi è stato Articoli correlati Chi ha sparato contro la casa di Rihanna: paura a Beverly Hills, 10 colpi contro la villa mentre la cantante era dentroChi ha sparato contro la casa di Rihanna a Los Angeles Momenti di paura a Los Angeles per una delle star più famose del pianeta. Leggi anche: Domenica di terrore per la cantante e imprenditrice, che si trovava in casa mentre una donna ha imbracciato un fucile e ha sparato contro la sua abitazione