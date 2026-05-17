Carambola tra veicoli Donna incinta incastrata La liberano i pompieri

Un incidente tra più veicoli si è verificato nel pomeriggio a Lomazzo, coinvolgendo almeno una donna incinta. La donna è rimasta intrappolata all’interno dell’auto e ha chiamato aiuto mentre piangeva. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarla e liberarla dalle lamiere. La donna, che si trovava in stato di choc, ha chiesto della madre, che era già stata portata in ospedale con un’ambulanza. Non risultano altri feriti gravi nell’incidente.

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LOMAZZO (Como) Piangeva disperato. Voleva la mamma, che però era già stata trasferita in ospedale in ambulanza perché incinta del fratellino. Il papà non riusciva a calmarlo. Poi un vigile del fuoco gli ha restituito il suo orsacchiotto, un pupazzetto di peluche recuperato dall’auto distrutta. Il bimbo prima ha smesso di piangere, dopo ha addirittura sorriso, allungando le mani verso il pompiere che gli allungava il suo orsacchiotto. Ieri mattina all’alba, intorno alle 5.30, sull’ A9 si è verificato un incidente stradale lungo il tratto tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco: un’auto contro un furgone e successivamente contro un camion e dopo un’altra auto ancora contro la prima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carambola tra veicoli. Donna incinta incastrata. La liberano i pompieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Blackout ospedale: pompieri liberano intrappolato, pastiUn’interruzione improvvisa dell’alimentazione elettrica ha colpito il nosocomio di Lagosanto, provocando un blocco temporaneo degli ascensori e... Leggi anche: Choc all'incrocio, carambola tra due auto: donna travolta mentre sta attraversando la strada Scontro camion-auto sulla Salaria per L'Aquila, donna feritaRIETI - Incidente stradale lungo la Salaria per L'Aquila all'altezza di Borgovelino. Due automezzi, un camion e un veicolo, si sono scontrati all'altezza del bivio per Collerinaldo. Ancora da chiarire ... ilmessaggero.it Carambola fra tre auto. Quattro persone ferite. Una donna la più graveTre auto sono state coinvolte in uno scontro avvenuto nella mattinata di domenica lungo la strada statale 219 di Gubbio e Pian d’Assino. I vigili del fuoco riferiscono di quattro feriti, uno dei ... lanazione.it