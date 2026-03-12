Blackout ospedale | pompieri liberano intrappolato pasti

Un blackout ha interessato l’ospedale di Lagosanto, interrompendo l’energia elettrica e causando il blocco degli ascensori. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare una persona rimasta intrappolata tra i piani. Durante l’interruzione, sono stati distribuiti pasti ai pazienti e al personale presente nella struttura. La situazione è stata gestita senza ulteriori complicazioni.

Un'interruzione improvvisa dell'alimentazione elettrica ha colpito il nosocomio di Lagosanto, provocando un blocco temporaneo degli ascensori e richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco per liberare una persona rimasta intrappolata. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata del 12 marzo 2026, con un'interruzione della corrente a 220 volt durata circa un'ora e mezza, mentre la linea a 380 volt è rimasta attiva per garantire i servizi essenziali. Il guasto al gruppo elettrogeno ha costretto il personale sanitario a trasportare manualmente i pasti ai pazienti salendo le scale, dimostrando resilienza operativa nonostante il disservizio tecnico.