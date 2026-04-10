Choc all' incrocio carambola tra due auto | donna travolta mentre sta attraversando la strada

Questa mattina poco dopo le 11, all’incrocio tra via Giannelli e via Piave, due auto sono entrate in collisione, provocando una carambola. Durante lo scontro, una donna che stava attraversando la strada è stata travolta da uno dei veicoli. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare i rilievi. Nessuna informazione sulle condizioni della donna è stata ancora comunicata.

ANCONA - Scontro tra due auto all’incrocio tra via Giannelli e via Piave. E' successo questa mattina poco dopo le 11. Nella carambola è rimasta coinvolta anche una donna di circa 40 anni, che stava attraversando sulle strisce ed è stata travolta. La donna è stata soccorsa dalla Croce Rossa di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Scontro all'incrocio, dopo la carambola una delle due auto si cappotta: un feritoRocambolesco incidente nella tarda mattinata di lunedì, poco prima delle 12:30, all'incrocio tra via Violone di Gattolino e via Boscone Rocambolesco... Muore in A1 nella carambola con l’auto travolta da due tirBARBERINO DEL MUGELLO – Una tragedia autostradale ha segnato la notte nel Mugello, dove un violento incidente sulla A1 ha strappato la vita a un uomo...