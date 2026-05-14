Sfruttamento del lavoro nei campi pontini la Finanza passa al setaccio le aziende agricole

Le autorità finanziarie hanno avviato controlli nelle aziende agricole della zona pontina per verificare eventuali casi di lavoro irregolare e sfruttamento nei campi. Le operazioni coinvolgono diverse imprese, con ispezioni mirate a verificare le condizioni di impiego e il rispetto delle norme vigenti. Le verifiche sono in corso e sono state avviate sulla base di segnalazioni e analisi preliminari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Latina, 13 maggio 2026 – Il contrasto al lavoro sommerso e irregolare con la contestuale verifica del rispetto della tutela dei diritti dei lavoratori sono tra le priorità operative della Guardia di Finanza, attività finalizzate non solo al recupero delle somme illecitamente e a vario titolo sottratte alle casse erariali ma anche alla prevenzione di condotte illecite, soprusi e sfruttamenti che i dipendenti possono vedersi costretti a subire pur di mantenere il proprio posto di lavoro, spesso a condizioni economiche e di prestazioni orarie non aderenti alla normativa giuslavoristica. In tale ottica si inquadrano le attività ispettive avviate ieri da parte dei militari del Comando Provinciale di Latina nei confronti di 7 aziende agricole attive nel settore agroalimentare, alcune delle quali in forma di cooperativa.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lavoro irregolare nei campi, controlli della Guardia di Finanza in sette aziende agricole pontine. Irregolarità e sanzioniABBONATI A DAYITALIANEWS Una vasta attività ispettiva contro il lavoro sommerso e lo sfruttamento della manodopera ha interessato diverse aziende... Contratti irregolari, condizioni degradanti e sfruttamento nelle campagne: aziende agricole al setaccioMaxi attività nelle campagne della provincia di Latina da parte della guarda di finanza che ha passato al setaccio diverse aziende agricole pontine... Temi più discussi: Lavoro nero e sfruttamento dei lavoratori, riunione in Prefettura; Dignità del lavoro e tutela dei diritti nell'attività di impresa. Prospettive dell'intervento penale nei settori pubblico e privato (Alghero, 8/6/2026); Calo del prezzo del cacao: che ne sarà dei coltivatori?; Lavoro: prevenzione e contrasto del caporalato, approvata risoluzione Pd. #GdiF #Latina: interventi a contrasto del lavoro sommerso. Sfruttamento della manodopera e condizioni vessatorie, lesive delle condizioni di salute, in 7 aziende agricole attive nel settore agroalimentare. #NoiconVoi #cittadinoinformato #informareperconoscer x.com Maxi controlli della Guardia di Finanza, lavoro irregolare e denunce nelle aziende agricole pontineControlli straordinari della Guardia di Finanza di Latina contro il lavoro sommerso e lo sfruttamento della manodopera nel settore agroalimentare pontino. Le operazioni, scattate nelle scorse ore tra ... radioluna.it Sfruttamento del lavoro. Il brand Zuiki e i subappalti: Proteste fuori dai negoziI Sudd Cobas denunciano: Operai lasciati a piedi dopo la chiusura della All Goods. La catena di abbigliamento napoletana farebbe produrre i capi nei pronto moda cinesi. Toscano: Ci sposteremo nei p ... lanazione.it