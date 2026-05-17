Tempo di lettura: 2 minuti Dopo l’esordio pubblico in piazza Andrea De Filippo, la campagna elettorale di “Viva Capodrise” prosegue nel segno del contatto diretto con i cittadini. Sabato 16 maggio, alle ore 20, il candidato a sindaco Vincenzo Negro ha incontrato residenti e sostenitori in piazza San Donato, trasformando il cuore del quartiere in un nuovo spazio di confronto politico e partecipazione. Una serata caratterizzata dall’ascolto e dalla condivisione, in linea con l’impostazione che il movimento sta dando alla propria corsa elettorale: presenza costante sul territorio, attenzione ai problemi e una visione amministrativa orientata alla stabilità e al rilancio della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Capodrise, Negro da piazza San Donato: “Gli avversari inseguono le nostre proposte: basta incompetenza”

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