Elezioni Negro torna in piazza e rilancia sull' ambiente | Capodrise avrà la sua isola ecologica

Dopo il primo incontro pubblico in piazza Andrea De Filippo, la lista “Viva Capodrise” torna a confrontarsi con i cittadini in vista delle prossime elezioni. Durante un comizio, un candidato ha annunciato che il comune avrà una nuova isola ecologica, ribadendo l’impegno sull’ambiente. La campagna elettorale prosegue con incontri e interventi pubblici, mantenendo alta l’attenzione sui temi locali e sulle proposte presentate ai residenti.

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