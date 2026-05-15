Elezioni Negro torna in piazza e rilancia sull' ambiente | Capodrise avrà la sua isola ecologica

Da casertanews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il primo incontro pubblico in piazza Andrea De Filippo, la lista “Viva Capodrise” torna a confrontarsi con i cittadini in vista delle prossime elezioni. Durante un comizio, un candidato ha annunciato che il comune avrà una nuova isola ecologica, ribadendo l’impegno sull’ambiente. La campagna elettorale prosegue con incontri e interventi pubblici, mantenendo alta l’attenzione sui temi locali e sulle proposte presentate ai residenti.

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Dopo il primo incontro pubblico in piazza Andrea De Filippo, la lista “Viva Capodrise” torna tra i cittadini con un nuovo appuntamento elettorale. Sabato 16 maggio, alle 20, il candidato a sindaco Vincenzo Negro incontrerà i cittadini in piazza San Donato. Il comizio rappresenterà un nuovo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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