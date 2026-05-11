Elezioni Negro infiamma in piazza | Capodrise ha bisogno di competenza serietà e stabilità
Domenica sera a Capodrise si è tenuto il primo comizio della lista “Viva Capodrise” guidata dal candidato sindaco Vincenzo Negro. L’evento si è svolto in piazza Andrea De Filippo e ha visto la partecipazione di cittadini e sostenitori. Negro ha descritto l’incontro come un momento di ascolto, confronto e verità, sottolineando l’importanza di competenza, serietà e stabilità per il futuro del paese.
“Non è stato solo un comizio. È stato un momento di ascolto, di confronto, di verità”. Si è svolto domenica sera (10 maggio), in piazza Andrea De Filippo, a Capodrise, il comizio d’esordio della lista “Viva Capodrise”, guidata dal candidato sindaco Vincenzo Negro.L’incontro ha rappresentato la.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Il sindaco si ricandida, presentata la lista con i nomi: "Competenza, serietà ed esperienza"“Ci sono competenza, serietà ed esperienza all’interno della lista che sostiene la ricandidatura del sindaco Simone Saletti.
Leggi anche: VIDEO| "La Reggina ha bisogno di futuro, stabilità e progettualità": i tifosi amaranto in corteo per le strade di Reggio Calabria