Elezioni Negro infiamma in piazza | Capodrise ha bisogno di competenza serietà e stabilità

Domenica sera a Capodrise si è tenuto il primo comizio della lista “Viva Capodrise” guidata dal candidato sindaco Vincenzo Negro. L’evento si è svolto in piazza Andrea De Filippo e ha visto la partecipazione di cittadini e sostenitori. Negro ha descritto l’incontro come un momento di ascolto, confronto e verità, sottolineando l’importanza di competenza, serietà e stabilità per il futuro del paese.

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