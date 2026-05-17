A Parigi, tensioni tra rivenditori e clienti sono scoppiate durante il lancio di un nuovo orologio di marca, con scontri che hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. La polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere le persone presenti, mentre alcuni rivenditori sono riusciti a vendere l’orologio a 4.000 dollari, ben oltre il prezzo di listino. La situazione ha attirato l’attenzione su come un prodotto possa generare così tanta agitazione tra i partecipanti.

? Punti chiave Come hanno fatto i rivenditori a trasformare un orologio in 4.000 dollari?. Perché la polizia è dovuta intervenire con i gas lacrimogeni a Parigi?. Chi ha deciso di chiudere i negozi per motivi di sicurezza?. Come può un marchio di massa scatenare scontri nelle metropoli europee?.? In Breve Acquirenti vendono orologi da 400 dollari a 4.000 dollari a Times Square.. Benny acquista un modello a 2.400 dollari per evitare le code.. John McIntosh attende davanti allo store di New York da mercoledì.. Negozi chiusi a Londra e nei Paesi Bassi per motivi di sicurezza.. La polizia francese ha utilizzato gas lacrimogeni nella periferia di Parigi per contenere una folla di 300 persone davanti a un punto vendita Swatch, provocando danni alle saracinesche metalliche e ai cancelli di sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos per Swatch: scontri e gas lacrimogeni per il nuovo orologio

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