Istanbul scontri per il Primo maggio | 550 arresti e gas lacrimogeni

Durante le manifestazioni del Primo maggio a Istanbul, le forze dell'ordine hanno arrestato circa 550 persone e hanno utilizzato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. La giornata è stata caratterizzata da tensioni tra le autorità e i partecipanti, con interventi delle forze di sicurezza in diverse zone della città. Le proteste si sono svolte senza incidenti gravi segnalati, ma le operazioni di controllo sono state numerose.

? Cosa sapere Istanbul, 550 arresti e uso di gas lacrimogeni durante le manifestazioni del Primo maggio.. L'inflazione a Istanbul supera il 40% alimentando le proteste sindacali e i disordini.. Almeno 550 persone risultano attualmente in custodia delle forze dell’ordine a Istanbul, dove le celebrazioni per il Primo maggio del 2026 sono state segnate da un massiccio intervento della polizia e dall’uso di gas lacrimogeni contro i manifestanti. La situazione nella metropoli turca si è evoluta rapidamente durante il pomeriggio di venerdì, con l’Associazione Avvocati Chd che ha segnalato, intorno alle ore 16:00 locali, un numero di individui fermati o presumibilmente sotto la responsabilità delle autorità che ha raggiunto quota 550.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Istanbul, scontri per il Primo maggio: 550 arresti e gas lacrimogeni Notizie correlate Leggi anche: Primo Maggio, a Torino scontri tra autonomi e polizia tra lacrimogeni e idranti, Ravello (FdI): "Violenza voluta" - VIDEO Idranti e lacrimogeni, guerriglia in strada in Italia: il video degli scontriMilano vive una giornata segnata da manifestazioni contrapposte e da un ampio dispositivo di sicurezza: la mobilitazione della Lega con gli alleati... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pantere, road to Istanbul: sabato 2 maggio la semifinale di Champions; Decine di oppositori arrestati a Istanbul alla vigilia del Primo Maggio; Conegliano vola a Istanbul: le Pantere a caccia del bis in Champions League; Milliyet - 12 milioni troppo alti: il Cagliari molla K?l?çsoy, direzione Istanbul. Scontri con polizia a Istanbul dopo pubblicazione vignetta MaomettoIstanbul, 1 lug. (askanews) – Scontri lunedì a Istanbul con la polizia, che ha sparato proiettili di gomma e gas lacrimogeni per disperdere la folla inferocita dopo che – riferisce un corrispondente ... affaritaliani.it Primo maggio, durissimi scontri a Istanbul: la polizia carica i lavoratori in piazzaVolevano che il loro corteo raggiungesse la piazza centrale, ma la polizia ha deciso di impedirglielo. La polizia turca ha fatto uso di idranti e lacrimogeni per respingere i manifestanti ... ilmattino.it Istanbul nel periodo di Pasqua. Io ho soggiornato vicino la via Istiklal Caddesi, via dello shopping e vicino piazza Taksim. Se si preferisce stare vicino ai principali monumenti senza prendere i mezzi allora meglio Sultanahmet, zona piena di hotel, ristoranti, mo - facebook.com facebook Turchia, centinaia di arresti alla manifestazione del 1 maggio Le forze di sicurezza miravano a impedire ai manifestanti di raggiungere Piazza Taksim a Istanbul x.com