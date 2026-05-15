Monopattini da mezzanotte cambia tutto | al via l’obbligo di contrassegno

A partire da mezzanotte, entra in vigore una nuova norma sui monopattini che prevede l’obbligo di esporre un contrassegno. La Polizia Municipale di Benevento ha comunicato che questa disposizione sarà applicata dalle forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza e regolamentare l’uso dei veicoli elettrici in città. La misura riguarda tutti i monopattini in circolazione e si inserisce in un quadro più ampio di controlli e disposizioni per l’uso di mezzi di mobilità sostenibile.

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Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Municipale di Benevento informa la cittadinanza che tra poche ore, a partire dalla mezzanotte di Sabato 16 maggio, entreranno in vigore le nuove disposizioni relative alla circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, con particolare riferimento all’obbligo del contrassegno identificativo, previsto dalla normativa nazionale. La nuova disciplina dispone il divieto di circolazione dei monopattini privi del contrassegno previsto dalla legge, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto. La misura si inserisce nel più ampio quadro delle azioni finalizzate al rafforzamento della sicurezza stradale, alla tutela degli utenti vulnerabili della strada e alla promozione di una mobilità urbana più responsabile e rispettosa delle regole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Monopattini, da mezzanotte cambia tutto: al via l’obbligo di contrassegno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How Technology Changes Our Daily Life | Learn English Through English Podcast | Episode 66 Sullo stesso argomento Monopattini: dal 16 maggio scatta il nuovo obbligo del contrassegno? Cosa sapere Dal 16 maggio scatta l'obbligo del contrassegno per i monopattini elettrici. Monopattini elettrici, cambia il codice della strada: al via l’obbligo di targa e assicurazioneDal 16 maggio i monopattini elettrici dovranno essere dotati di un contrassegno identificativo obbligatorio. Monopattini, da mezzanotte cambia tutto: al via l’obbligo di contrassegno. Controlli della Municipale di BeneventoLa Polizia Municipale di Benevento informa la cittadinanza che tra poche ore, a partire dalla mezzanotte di sabato 16 maggio, entreranno in vigore le nuove disposizioni relative alla circolazione dei ... ntr24.tv Monopattini elettrici, dal 17 maggio obbligo di targa: tutte le regole da rispettareLe novità derivano dall’evoluzione normativa introdotta con la Legge n. 177/2024 e con il Decreto Ministeriale del 6 marzo 2026, che hanno ... giornaleadige.it