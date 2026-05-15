Monopattini da mezzanotte cambia tutto | al via l’obbligo di contrassegno

Da anteprima24.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da mezzanotte, entra in vigore una nuova norma sui monopattini che prevede l’obbligo di esporre un contrassegno. La Polizia Municipale di Benevento ha comunicato che questa disposizione sarà applicata dalle forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza e regolamentare l’uso dei veicoli elettrici in città. La misura riguarda tutti i monopattini in circolazione e si inserisce in un quadro più ampio di controlli e disposizioni per l’uso di mezzi di mobilità sostenibile.

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Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Municipale di Benevento informa la cittadinanza che tra poche ore, a partire dalla mezzanotte di Sabato 16 maggio, entreranno in vigore le nuove disposizioni relative alla circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, con particolare riferimento all’obbligo del contrassegno identificativo, previsto dalla normativa nazionale. La nuova disciplina dispone il divieto di circolazione dei monopattini privi del contrassegno previsto dalla legge, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto. La misura si inserisce nel più ampio quadro delle azioni finalizzate al rafforzamento della sicurezza stradale, alla tutela degli utenti vulnerabili della strada e alla promozione di una mobilità urbana più responsabile e rispettosa delle regole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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