Un episodio preoccupante si è verificato in una scuola della città, dove un minore è stato trovato in possesso di una pistola a salve. La scoperta ha portato alla denuncia nei confronti del giovane e ha suscitato reazioni di preoccupazione tra i genitori degli studenti. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità scolastiche e delle forze dell’ordine, che stanno approfondendo i fatti.

"> Scoperta allarmante a Napoli: un giovane minacciato armato. Napoli, 28 aprile 2026 – Un episodio scioccante si è verificato nel quartiere di San Giovanni, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. La polizia ha denunciato un ragazzo di soli 16 anni per il porto di armi e oggetti atti ad offendere, rispondendo a una segnalazione riguardante un minore armato in un istituto scolastico della zona. Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra sono stati prontamente allertati, giungendo sul luogo dell’evento in tempi brevi. Secondo quanto riportato, il teenager è stato trovato in possesso di una pistola a salve, priva del tappo rosso, elemento fondamentale che indicherebbe il suo utilizzo esclusivamente per fini ludici.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Minore scoperto con pistola a salve a scuola: denuncia e preoccupazione tra i genitori.

Notizie correlate

Studente trovato con pistola a salve a scuola: denunciato dalla PoliziaUn ragazzo di 16 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo essere stato trovato in possesso di una pistola a salve all’interno di un...

A scuola con una pistola a salve, 16enne denunciato a San Giovanni a TeduccioLa Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un 16enne di San Giovanni a Teduccio, Napoli Est: era andato a scuola con una pistola, che poi si è...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Il Paese di Nicole Minetti (e altre 4 cose da sapere oggi).

Studente trovato con pistola a salve a scuola: denunciato dalla PoliziaUn ragazzo di 16 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo essere stato trovato in possesso di una pistola a salve all’interno di un istituto scolastico nella zona di San Giovanni a Teduccio ... orizzontescuola.it

San Giovanni, minore con una pistola a salve scuola: denunciato 16enneNel pomeriggio odierno, la polizia di stato ha denunciato un16enne per porto di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra, durante ... ilmattino.it