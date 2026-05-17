Nella notte, durante un momento di agitazione in una zona frequentata da giovani, si sono verificati scontri tra un gruppo di circa 30 persone. La rissa ha coinvolto anche dieci minori, che sono stati fermati dalle forze dell’ordine; nel corso degli scontri sono stati segnalati danni a proprietà private e pubbliche. Nonostante l’intervento della polizia, alcuni partecipanti sono riusciti a scappare, rendendo più difficile il controllo della situazione. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

? Domande chiave Come sono riusciti i partecipanti a fuggire nonostante l'intervento della polizia?. Chi sono i dieci minorenni fermati durante la rissa notturna?. Quali danni hanno subito i locali tra via San Giorgio e Riva Nazario Sauro?. Perché gli scontri si ripetono con questa frequenza dopo soli sette giorni?.? In Breve Dieci minorenni italiani e stranieri identificati dalla polizia dopo la rissa.. Danni a auto e arredi di bar in via San Giorgio e Riva Nazario Sauro.. Scontro avvenuto a una settimana dal violento episodio del 10 maggio.. Residenti e commercianti chiedono maggiori controlli tra via Diaz e piazza Venezia.. Una trentina di giovani è stata coinvolta in una violenta rissa tra piazza Venezia e via Diaz intorno alle 2 di notte, lasciando dietro di sé auto danneggiate e arredi di locali distrutti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos in movida: 30 giovani in rissa, 10 minori fermati tra i danni

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