Ancora movida violenta | rissa tra 30 giovani fermati dieci minori

Una nuova rissa si è verificata in una zona frequentata dalla movida cittadina, coinvolgendo circa trenta giovani. Durante l’episodio, sono stati fermati dieci minori. L’evento si è svolto tra piazza Venezia e via Diaz, aree note per la presenza di numerosi giovani nelle ore serali. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e identificare i partecipanti. Nessun dettaglio riguardante eventuali feriti o denunce è stato ancora comunicato.

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