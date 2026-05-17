Ancora movida violenta | rissa tra 30 giovani fermati dieci minori
Una nuova rissa si è verificata in una zona frequentata dalla movida cittadina, coinvolgendo circa trenta giovani. Durante l’episodio, sono stati fermati dieci minori. L’evento si è svolto tra piazza Venezia e via Diaz, aree note per la presenza di numerosi giovani nelle ore serali. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e identificare i partecipanti. Nessun dettaglio riguardante eventuali feriti o denunce è stato ancora comunicato.
Ancora una rissa, che stavolta ha coinvolto una trentina di giovani, si è verificata in una zona caratterizzata dalla movida cittadina, tra piazza Venezia e via Diaz. Come riporta Il Piccolo, i disordini si sono verificati intorno alle 2 di notte, quando le urla hanno svegliato i residenti della. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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