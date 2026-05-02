Luis Henrique si racconta | Ansioso per lo scudetto vincere col Parma sarebbe speciale
Luis Henrique ha parlato del suo stato d’animo e delle aspettative in vista dello scudetto, sottolineando l’importanza di questa stagione per lui. L’esterno dell’Inter ha condiviso i propri pensieri e il rapporto con la squadra in un’intervista, esprimendo la volontà di ottenere un risultato importante, in particolare menzionando la possibilità di vincere con il Parma. La discussione si concentra sulle emozioni e sulle sfide future del giocatore.
di Lorenzo Vezzaro Luis Henrique punta la sfida tricolore: l’esterno nerazzurro si racconta in una lunga intervista svelando il suo rapporto con l’Inter. L’attesa per la sfida tra Inter e Parma sta raggiungendo il suo apice e in casa nerazzurra la tensione è palpabile. Uno dei protagonisti più attesi è senza dubbio Luis Henrique, che ha analizzato il momento magico della squadra a un passo dal traguardo matematico. Il brasiliano ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto da Cristian Chivu, capace di trasformare un gruppo ferito dai risultati della passata stagione in una macchina da guerra pronta a cucirsi la stella sul petto. Il percorso di Luis Henrique in questa stagione è stato un crescendo di prestazioni, merito anche di un’evoluzione tattica che lo ha visto protagonista su tutta la fascia.🔗 Leggi su Internews24.com
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