Luis Henrique si racconta | Ansioso per lo scudetto vincere col Parma sarebbe speciale

Luis Henrique ha parlato del suo stato d’animo e delle aspettative in vista dello scudetto, sottolineando l’importanza di questa stagione per lui. L’esterno dell’Inter ha condiviso i propri pensieri e il rapporto con la squadra in un’intervista, esprimendo la volontà di ottenere un risultato importante, in particolare menzionando la possibilità di vincere con il Parma. La discussione si concentra sulle emozioni e sulle sfide future del giocatore.