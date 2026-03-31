Pasquetta nell’Arte | lo splendore millenario della Cripta di San Biagio apre alle visite guidate

Il 6 aprile, nella zona di San Vito dei Normanni, si terranno visite guidate alla Cripta di San Biagio, un sito che conserva testimonianze storiche di secoli passati. L’evento prevede l’apertura al pubblico di questa struttura, nota per il suo valore artistico e storico, con l’obiettivo di far conoscere il patrimonio locale in occasione della giornata di Pasquetta.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga SAN VITO DEI NORMANNI– Per lunedì 6 aprile la storia e la bellezza dell’agro brindisino tornano protagoniste. In occasione della Pasquetta sarà possibile visitare l’insediamento rupestre di Cripta di San Biagio, uno dei tesori più preziosi e suggestivi del patrimonio rupestre pugliese, inserito nel sito Unesco "Via Appia. Regina Viarum". Immersa in un paesaggio senza tempo tra San Vito e Brindisi, tra il profumo delle erbe spontanee e le sagome delle antiche masserie, la Cripta di San Biagio rappresenta uno scrigno di arte e fede che affonda le radici in oltre mille anni di storia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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