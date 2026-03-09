Il convegno intitolato “Preziose come l’acqua” si è svolto a Pisa il 6 marzo 2026, organizzato da Pacini Editore. L’evento ha visto la partecipazione di diverse donne che hanno avuto un ruolo significativo nel campo dell’arte. Durante l’incontro sono stati presentati contributi e riflessioni legate alle loro esperienze e al loro impatto nel settore artistico.

Pisa, 9 marzo 2026 – L’appuntamento con le donne che hanno cambiato l’arte è stato organizzato da Pacini Editore nel pomeriggio di venerdì 6 marzo. Il focus è stato incentrato sul volume “Preziose come l’acqua” ed è stato animato da Simone Millozzi, Patrizia Alma Pacini e Miriam Fileti Mazza, moderati dalla giornalista Chiara Cini. Una presenza numerosa e attenta ha accompagnato la presentazione del libro dedicato alle donne nell’arte. Questi i tre pensieri che hanno caratterizzato l’evento. Il primo è della ricercatrice della Scuola Normale di Pisa, Miriam Fileti Mazza: “Il destino dell'acqua s'intreccia e potenzia scambievolmente, e con grande intensità, anche con il destino della donna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Preziose come l’acqua”: convegno sulle donne che hanno cambiato l’arte

