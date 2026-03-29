sci nordico le fiamme gialle invonco i campionati di staffetta

Le staffette di sci nordico si sono concluse a Saint-Barthelemy in Valle d'Aosta, chiudendo la stagione nazionale. Federico Pellegrino, che ha annunciato il ritiro sabato, ha assistito alla competizione come spettatore. La manifestazione ha visto le Fiamme Gialle vincere nella categoria staffette, portando a termine le gare del campionato italiano.

AGI - La stagione dello sci nordico, con Federico Pellegrino per la prima volta in versione 'spettatore' dopo il ritiro avvenuto sabato, si è conclusa a Saint-Barthelemy in Valle d'Aosta con la disputa delle staffette della kermesse tricolore. Fiamme Gialle ancora grandi protagoniste a livello assoluto. La formazione composta da Giandomenico Salvadori (all'ultima gara della carriera), Caterina Ganz e Davide Graz ha vinto lasciandosi alle spalle il terzetto dei Carabinieri formata da Lorenzo Romano, Martina Di Centa e Teo Galli. Fiamme Gialle e Carabinieri hanno lottato a lungo e dettato il ritmo. Nella seconda frazione è... 🔗 Leggi su Agi.it

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Fondo Italia. . La staffetta mista delle Fiamme Gialle con Giandomenico Salvadori, Caterina Ganz e Davide Graz vincono ai Campionati Italiani Assoluti di Saint Barthelemy. #scidifondo #crosscountryskiing #crosscountryski #fondoitalia #granfinale - facebook.com facebook