Canottaggio Giovanile a Sabaudia le Fiamme Gialle prime nel Medagliere per i Campionati di Società

Durante il Meeting Interregionale di Sabaudia, i giovani canottieri delle Fiamme Gialle hanno ottenuto il primo posto nel medagliere complessivo per le categorie Allievi e Cadetti. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse società del Centro e del Sud, con le Fiamme Gialle che si sono distinte per i risultati ottenuti nelle varie discipline.

Sabaudia – I giovani canottieri delle Fiamme Gialle, durante il Meeting Interregionale dedicato alle Società del Centro e del Sud della Penisola, conquistano il primo posto nel medagliere relativo alle categorie Allievi e Cadetti. Sabato 14 e domenica 15 marzo, Sabaudia è stata il palcoscenico per il primo appuntamento interregionale della stagione, dove i rappresentati delle categorie Allievi, Cadetti, Scuola, Universitari, PR3II e Master hanno potuto gareggiare nella splendida cornice del lago di Paola. La Sezione Giovanile gialloverde, guidata dai tecnici Ciro Liguori e Niccolò Pagani, è stata capace di conquistare 14 medaglie, 7 delle quali d’oro, 2 d’argento e 5 di bronzo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Canottaggio Fiamme Gialle, tutto pronto a Sabaudia: al Teatro Mondelli la festa per il 4 di coppiaUna storica medaglia d’oro conquistata da Gentili, Panizza, Rambaldi e Chiumento, con il ricordo di Mondelli, scomparso nel 2021. Canottaggio Fiamme Gialle, celebrati i campioni del mondo del 4 di coppia a SabaudiaSabaudia – A Sabaudia, le Fiamme Gialle hanno festeggiato i suoi campioni, i quattro finanzieri che, il 25 settembre 2025 in Cina a Shanghai, si sono... Altri aggiornamenti su Canottaggio Giovanile Discussioni sull' argomento Meeting SUD Allievi, Cadetti, Scuola, Universitari, PR3 II, Master – SABAUDIA Domenica 15 Marzo; TeLiMar a Sabaudia, i giovani dell’Addaura al Meeting del Sud; Ottimi risultati per la Canottieri TeLiMar al primo Meeting di Sabaudia; I GIOVANI CANOTTIERI DELLE FIAMME GIALLE CONQUISTANO IL PRIMO POSTO NEL MEDAGLIERE. La fiamma olimpica a Sabaudia con tre campioni del canottaggioLa fiamma olimpica è approdata in provincia di Latina. Tre campioni del canottaggio, in vista dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, l'hanno portata oggi a Sabaudia, la casa delle ... ansa.it CUS CANOTTAGGIO: arrivano ottime notizie da Piediluco e Candia Due settimane di fuoco per il Cus Ferrara Canottaggio, che si conferma tra i protagonisti in questo avvio di stagione remiera. Tra il lago di Piediluco e le sfide del meeting giovanile a Candia, l - facebook.com facebook