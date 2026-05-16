Presentata a Cannes la prossima edizione delle giornate di cinema si parte con l’anteprima del film tv su Giovannino Guareschi
Durante il Festival di Cannes, presso il padiglione italiano, sono state condivise le prime informazioni sulla prossima edizione delle Giornate di Cinema, evento estivo dedicato all’industria cinematografica. È stata annunciata l’anteprima del film televisivo dedicato a Giovannino Guareschi, che aprirà la manifestazione. La quindicesima edizione di Ciné si svolgerà in estate e vede la partecipazione di associazioni e professionisti del settore, con l’obiettivo di favorire il dialogo e l’aggiornamento tra operatori del cinema.
Nel corso del Festival di Cannes, all’Italian Pavilion, sono state annunciate le prime anticipazioni della 15ª edizione di Ciné - Giornate di Cinema, la manifestazione estiva di networking e di aggiornamento professionale dell’industria cinematografica, promossa da Anica, in collaborazione con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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