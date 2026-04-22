Tolti i sigilli alla reliquia di San Pellegrino | indagini scientifiche sulla sua vita e sulla cancrena del miracolo

Durante le operazioni di vestizione e riposizionamento della reliquia di San Pellegrino, prima del giubileo del primo maggio, sono stati rimossi i sigilli che la custodivano. Contestualmente, è stata avviata un’indagine scientifica sulla reliquia, affidata a un paleopatologo specializzato. Questa analisi mira a studiare la vita del santo e la presenza di una cancrena collegata a un episodio miracoloso, senza che siano stati ancora divulgati dettagli sui risultati o sui metodi utilizzati.

In occasione della vestizione e del riposizionamento del corpo di San Pellegrino nella teca in vetro che lo custodisce, in vista del giubileo in partenza il 1 maggio, si è proceduto con l'avvio di un'indagine scientifica sulla reliquia, affidata al paleopatologo Mirko Traversari, lo stesso che ha.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Brad Pitt rompe il silenzio sulla malattia: cos’è e come influisce sulla sua vita quotidianaBrad Pitt e la sua battaglia silenziosa con la malattia: un disturbo che ostacola il riconoscimento dei volti e incide sui rapporti sociali. Max Pezzali superospite di Sanremo 2026: dagli 883 alla serie tv sulla sua vitaIl Festival di Sanremo 2026 è finalmente entrato nel vivo e l’atmosfera che si respira tra le poltrone dell’Ariston e le strade della città è...