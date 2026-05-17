Cannes Bardem sfida i canoni | il nuovo dramma di Sorogoyen
A Cannes si parla del nuovo film di Sorogoyen, in cui Javier Bardem interpreta un protagonista che sfida i modelli tradizionali. La narrazione affronta il tema di come il passato di un padre alcolista possa influenzare la vita professionale di una figlia. Durante le riprese, la presenza di Emilia sul set ha scatenato accuse di nepotismo. La pellicola ha suscitato attenzione anche per il modo in cui rappresenta le dinamiche familiari e le conseguenze delle scelte personali in un contesto artistico.
?? Punti chiave Come influisce il passato di un padre alcolista sulla carriera della figlia? Perché la presenza di Emilia sul set scatena accuse di nepotismo? Quali tecniche visive usa Sorogoyen per scardinare il genere drammatico? Chi sono i colleghi che abbandonano il set per le tensioni di potere??? In Breve Victoria Luengo interpreta Emilia, figlia del regista dopo tredici anni di silenzio. La sceneggiatura è firmata da Isabel Peña insieme al regista Rodrigo Sorogoyen. L'esperimento tecn . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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