Cani e padroni sfilano nel centro di Viterbo tanti sorrisi con l' impegno per gli animali meno fortunati | VIDEO e FOTO

A piazza del Comune una domenica pomeriggio dedicata agli amici a 4 zampe. L'iniziativa - Viterbo con.fido in te - promossa dall'amministrazione comunale insieme a diverse associazioni del territorio, si è inserita nel quadro del Festival del Volontariato e in contemporanea con le tappe di Tuscia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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