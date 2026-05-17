Cani e padroni sfilano nel centro di Viterbo tanti sorrisi con l' impegno per gli animali meno fortunati | VIDEO e FOTO
A piazza del Comune una domenica pomeriggio dedicata agli amici a 4 zampe. L'iniziativa - Viterbo con.fido in te - promossa dall'amministrazione comunale insieme a diverse associazioni del territorio, si è inserita nel quadro del Festival del Volontariato e in contemporanea con le tappe di Tuscia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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Aspettando il 25 Aprile... Sapete cosa vuol dire vivere senza la libertà? La libertà di leggere un libro che ti piace, di esprimere la tua opinione, di spostarti da una città all'altra, di avanzare diritti nei confronti dei padroni su trattamento e paga al lavoro. O senza l - Facebook facebook
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