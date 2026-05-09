Dal Far west ai Pokemon la magia del Tuscia fantasy invade il centro di Viterbo | VIDEO e FOTO

Da viterbotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Viterbo si trasforma per il secondo anno in un grande scenario a cielo aperto dedicato al Tuscia fantasy, coinvolgendo numerose persone e attirando l'attenzione di passanti e visitatori. La manifestazione, che richiama atmosfere dal Far West alle avventure dei Pokémon, si svolge nel centro storico, con partecipanti vestiti con costumi e scenografie ispirate a diversi mondi fantastici. L’evento si svolge tra foto, video e tante attività legate alla fantasia e alla creatività.

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Viterbo si trasforma in un enorme set cinematografico a cielo aperto, per la seconda edizione del Tuscia fantasy. A presentare l'evento la sindaca Chiara Frontini: "Una manifestazione che per noi è motivo di grande orgoglio. Animare il centro storico ogni fine settimana, con l'arrivo della bella.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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