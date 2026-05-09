Dal Far west ai Pokemon la magia del Tuscia fantasy invade il centro di Viterbo | VIDEO e FOTO

Viterbo si trasforma per il secondo anno in un grande scenario a cielo aperto dedicato al Tuscia fantasy, coinvolgendo numerose persone e attirando l'attenzione di passanti e visitatori. La manifestazione, che richiama atmosfere dal Far West alle avventure dei Pokémon, si svolge nel centro storico, con partecipanti vestiti con costumi e scenografie ispirate a diversi mondi fantastici. L’evento si svolge tra foto, video e tante attività legate alla fantasia e alla creatività.

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