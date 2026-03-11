Malore in casa donna soccorsa nel centro storico di Viterbo | FOTO

Una donna anziana residente in via Valle Piatta, nel centro storico di Viterbo, è stata soccorsa dopo aver accusato un malore nella propria abitazione. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno prestato assistenza all’anziana prima di trasferirla in ospedale. La scena si è svolta nel cuore della città, attirando l'attenzione dei passanti.

Un'anziana che vive in via Valle Piatta, nel centro storico di Viterbo, ha accusato un malore all'interno della propria abitazione. L'allarme è scattato intorno alle 18,30 dell'11 marzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario e i carabinieri.