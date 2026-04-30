Omicidio Cisse Moussa e l' immobile abbandonato Il Comune | Già sgomberato nel 2024 poi nuovamente occupato

L'omicidio di Cisse Moussa, avvenuto il 14 aprile in zona Darsena, coinvolge il 36enne del Mali Dambelè Kedjougou Madi, accusato di averlo aggredito mortalmente. La vicenda ha portato l'attenzione sulla situazione di alcuni immobili abbandonati nell'area, tra cui uno che era stato sgomberato nel 2024 e poi nuovamente occupato. La questione riguarda anche le condizioni di degrado e la gestione degli spazi inutilizzati nel quartiere.

L'omicidio di Cisse Moussa, il 29enne senegalese morto lo scorso 14 aprile dopo un'aggressione in zona Darsena avvenuta, secondo gli investigatori, per mano del 36enne del Mali Dambelè Kedjougou Madi, torna a far discutere sulle condizioni di degrado di alcuni degli immobili dell'area. A.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Omicidio di Moussa Cisse, da anni viveva a Ravenna: "Un ragazzo buono e sorridente, abbandonato dalla società" Omicidio di Moussa Cisse, Ancisi (LpR): “Tragedia evitabile, il Comune ha sottovalutato il problema”Dopo la morte di Moussa Cissé si riaccende lo scontro politico sulla sicurezza urbana. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Occupazioni abusive e consumo di droga all'interno di edifici alluvionati: sorprese quattro persone; Ucciso e abbandonato tra le campagne le indagini | il luogo dell' omicidio e il movente. Omicidio in Darsena, fermato il 36enne del Mali trovato ferito a poca distanza da MoussaDambelé Kedjougou Madi, 36enne del Mali, è stato sottoposto a fermo per l’omicidio di Moussa Cisse, avvenuto in Darsena il 14 aprile ... ravennanotizie.it Moussa Cisse ucciso per pochi euro, colpito alla gola con una bottiglia di vetro rottaUna disputa legata a una somma di denaro non restituita sarebbe all’origine dell’omicidio di Moussa Cisse, il 29enne senegalese ucciso poco prima ... ravennaedintorni.it L’omicidio del povero Cisse Moussa avvenuto ieri e’ diventato l’ennesimo pretesto politico. Lo dico chiaramente, gran parte di quelli che fingono indignazione per questo grave fatto sono gli stessi che parlano di cecchini, di America come esempio da seguire - facebook.com facebook