Vigili del Fuoco | al via i Campi Giovani 2026 aperto il bando per 366 ragazzi

Da anteprima24.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il progetto coinvolgerà complessivamente 366 ragazzi, suddivisi in due turni settimanali: Primo turno: dal 5 all’11 luglio 2026 – Secondo turno: dal 12 al 18 luglio 2026 Per garantire una copertura nazionale, i campi scuola saranno allestiti in sette diverse località italiane, selezionate per accogliere i giovani provenienti da ogni regione: • Borgo San Dalmazio (Cuneo) • Bellaria Igea Marina (Rimini) • Foligno (Perugia) • Roma • Bari • Trapani • Olbia (Sassari) Le iscrizioni sono ufficialmente aperte. La selezione dei partecipanti avverrà sulla base di criteri trasparenti legati al merito scolastico (media voti dell’anno 20252026) e alla situazione economica familiare (ISEE).🔗 Leggi su Anteprima24.it

vigili del fuoco al via i campi giovani 2026 aperto il bando per 366 ragazzi
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