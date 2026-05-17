Campionato Italiano Lead 2026 Rogora e Placci sul trono | rivivi tutte le emozioni su Sportface TV

Al Centro Tecnico Federale FASI Arco Climbing Stadium si sono svolte le finali del Campionato Italiano Lead 2026. Durante l’evento, gli atleti hanno concluso la competizione con il massimo punteggio, conquistando il titolo nazionale. Sono stati incoronati i vincitori nelle rispettive categorie, con le loro prestazioni che hanno attirato l’attenzione degli appassionati presenti. La manifestazione ha visto numerosi atleti competere per il titolo, con alcune performance che sono state molto apprezzate dal pubblico.

Il Campionato Italiano Lead 2026 incorona Laura Rigore e Giovanni Polacci. Al Centro Tecnico Federale FASI Arco Climbing Stadium, teatro della rassegna tricolore assoluta, i due atleti hanno conquistato il titolo nazionale chiudendo entrambi la finale con il TOP. L’intera manifestazione è stata trasmessa sulla Climbling TV di Sportface e può essere rivissuta grazie al Live Replay presente sulla piattaforma. Nella gara femminile, Laura Rogora ha confermato il proprio livello assoluto, completando la via e salendo sul gradino più alto del podio. Alle sue spalle ottima prova di Savina Nicelli, seconda con 38+. mentre il bronzo è andato a Valentina Arnoldi con 37+. 🔗 Leggi su Sportface.it

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