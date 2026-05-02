Alex Foglia è il nuovo campione italiano dei pesi gallo | rivivi le emozioni della finale su Sportface TV

Alex Foglia è diventato il nuovo campione italiano dei pesi gallo. La finale si è svolta al Pala Bertocchi di Orzinuovi, dove ha affrontato e battuto Nicola Mancosu. La vittoria è arrivata al termine di un incontro combattuto, deciso dai giudici con decisione ai cartellini. La sfida è stata trasmessa su Sportface TV, permettendo agli appassionati di seguire ogni momento della gara.

Alex Foglia sale sul trono italiano dei pesi fallo. Al Pala Bertocchi di Orzinuovi, nella sfida valida per il titolo nazionale, il pugile ha superato Nicola Mancosu al termine di un match combattuto e deciso ai cartellini. La vittoria è arrivata per decisione maggioritaria, con i punteggi di 97-93, 95-95, 96-94, consegnando a Foglia la cintura tricolore. Il verdetto ha dunque premiato Foglia, capace di imporsi in una serata molto attesa per il movimento Pro Boxe italiano. Oltre al titolo di campionato italiano dei pesi gallo, il nuovo campione si porta a casa anche una borsa economico-sportiva da 1000 euro, messa in palio dall’Associazione Road To Glory, partner della Federazione Pugilistica Italiana.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Posillipo primo nel girone di Conference Cup: Matarò battuto 12-10. Rivivi le emozioni su su Sportface TVI rossoverdi di Pino Porzio chiudono la seconda fase di qualificazione a punteggio pieno — quattro vittorie su quattro — superando gli spagnoli del... Posillipo primo nel girone di Conference Cup: Matarò battuto 12-10. Rivivi le emozioni su Sportface TVI rossoverdi di Pino Porzio chiudono la seconda fase di qualificazione a punteggio pieno — quattro vittorie su quattro — superando gli spagnoli del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: ALEX FOGLIA NUOVO CAMPIONE ITALIANO PESI GALLO; TITOLO ITALIANO PESI GALLO | NICOLA MANCOSU VS ALEX FOGLIA; Questa sera tricolore dei gallo ad Orzinuovi tra il campione Mancosu e lo sfidante Foglia; Titolo Italiano Pesi Gallo: Mancosu difende la cintura contro Foglia il 1° maggio su Italia Boxe TV. La foglia di ficoL’ultima foglia di fico della politica è il termine percezione. In parole povere, non è vero che rapine e stupri sono all'ordine del giorno, né che gli spacciatori fanno i loro comodi impuniti, né che ... ilrestodelcarlino.it Test della foglia: il trend di TikTok che genera dibattitoTutto è iniziato con un video pubblicato su TikTok dei creators @thestandardta, originariamente postato come una parodia dei test relazionali con intento ironico, è stato trasformato dalla community ... 105.net Titolo Italiano Pesi Gallo Alex Foglia Campione Vittoria per Decisone Maggioritaria (97-93; 95-95; 96-94) vs Nicola Mancosu al Vincitore anche una Borsa economico Sportiva garantita dal Partner FPI Road to glory Orzinuovi (BS) 1/5/2026 Or - facebook.com facebook Titolo Italiano Pesi Gallo Nicola Mancosu vs Alex Foglia Vincitore titolo riceverà Borsa economico Sportiva garantita dal Partner FPI Orzinuovi (BS) 1/5/2026 Evento live dalle 9pm su Italia Boxe Tv - tv.sportface.it Sottoclou Semifinale Italiano x.com