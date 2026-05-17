Campi sportivi area picnic e percorsi nel verde | ecco come si è trasformata via Novella al Cep
Nella zona del Cep e del Ponente, via Novella è stata oggetto di interventi di riqualificazione. Sono stati presentati agli abitanti e alle associazioni i lavori che hanno interessato l’area sportiva, l’area picnic e i percorsi nel verde. L’intervento ha riguardato la trasformazione di questi spazi, rendendoli più funzionali e accessibili. La presentazione si è tenuta di recente, coinvolgendo direttamente i residenti e le associazioni locali.
Sono stati presentati agli abitanti e alle associazioni del Cep e del Ponente i lavori di riqualificazione dell’area sportiva di via Novella. Sviluppati su due principali linee d’azione, da un lato la realizzazione di nuovi spazi ludico-sportivi e aggregativi, dall’altro un intervento di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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