Campi sportivi area picnic e percorsi nel verde | ecco come si è trasformata via Novella al Cep

Nella zona del Cep e del Ponente, via Novella è stata oggetto di interventi di riqualificazione. Sono stati presentati agli abitanti e alle associazioni i lavori che hanno interessato l’area sportiva, l’area picnic e i percorsi nel verde. L’intervento ha riguardato la trasformazione di questi spazi, rendendoli più funzionali e accessibili. La presentazione si è tenuta di recente, coinvolgendo direttamente i residenti e le associazioni locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui