Beachline Festival | 200 campi sportivi per il villaggio globale sulle spiagge della Perla Verde
Fino a domenica 12 aprile si svolge il “Beachline Festival”, un evento che ha portato sulla spiaggia di Riccione 200 campi sportivi dedicati al beach volley. La manifestazione, che dura una settimana, ha trasformato la lunghezza della spiaggia in un villaggio dedicato a questa disciplina, attirando appassionati e atleti da diverse zone. L'evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge numerosi partecipanti di varie età.
Prosegue fino a domenica 12 aprile il “Beachline Festival”, che ha trasformato per un'intera settimana la spiaggia di Riccione in un vero e proprio villaggio dello beach volley internazionale. Sono oltre 200 i campi allestiti tra il porto e la zona del Marano, con un campo centrale dotato di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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