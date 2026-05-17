Campi Bisenzio | operaia resta incastrata con la mano in un rullo

Nella notte tra il 16 e il 17 maggio 2026, a Campi Bisenzio, si è verificato un infortunio sul lavoro in una fabbrica di via Nenni. Intorno alle 3,30, un’operaia ha rimasto con la mano incastrata in un rullo di un macchinario. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire l’incidente. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.

CAMPI BISENZIO (FIRENZE) – Infortunio sul lavoro a Campi Bisenzio nella notte fra il 16 e il 17 maggio 2026. E’ successo verso le 3,30 in una fabbrica di via Nenni. Un’operaia di 51 anni è stata ricoverata al pronto soccorso di Careggi. Il 118 ha eseguito un intervento di soccorso in codice di urgenza verde. Secondo una ricostruzione, all’operaia è rimasta incastrata una mano in un macchinario, un rullo. Sono intervenuti anche i vigili delfuoco. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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