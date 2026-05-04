Resta incastrata con il braccio nel camion dei rifiuti | grave una operaia di 56 anni in Irpinia

Una donna di 56 anni è rimasta con il braccio incastrato nel camion dei rifiuti durante il suo turno di lavoro in Irpinia. È stata soccorsa dai colleghi e trasportata immediatamente all’ospedale di Avellino, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. La donna lavora per l’azienda che si occupa di gestione dei rifiuti nella zona. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

La donna, che lavora per Irpiniambiente, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Avellino, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Resta incastrata con un braccio nella porta del tram 16 e viene trascinata per 40 metri in via MazziniMilano, 30 marzo 2026 – La scena ha quasi dell'incredibile, e forse qualcuno avrà pensato di trovarsi sul set di un film d'azione. Grave infortunio sul lavoro. Una mano dell’operaio resta incastrata nella pressaInfortunio sul lavoro nella notte, con un operaio di 44 anni portato in ospedale con l’ambulanza per gravi lesioni a una mano, rimasta incastrata in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Travolge la figlia di 18 mesi con il tosaerba mentre lavora in giardino: la bambina è gravissima; Bimba di 18 mesi ferita a Treviso: salvata la gamba incastrata nel tosaerba; Bimba di 18 mesi resta incastrata nel tosaerba, il tragico incidente in giardino: è gravissima; Pilota precipita con il deltaplano e resta incastrato tra gli alberi ?a 450 metri di quota. Grottolella, operaia gravemente ferita sul luogo di lavoro: resta con il braccio incastrato nel mezzo che preleva i cassonettiGrave incidente sul lavoro a Grottolella, in provincia di Avellino. Un'operaia di 56 anni di Irpiniambiente, la società pubblica che gestisce la raccolta dei rifiuti, è ... ilmattino.it Resta incastrato con il parapendio tra gli alberi: liberatoLa squadra di terra del CNSAS Lazio è intervenuta sul posto per liberare l'uomo, rimasto sospeso tra le chiome degli alberi con la vela impigliata ... ciociariaoggi.it Resta ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova, in condizioni gravi ma stabili, la bimba di 18 mesi che ieri pomeriggio è rimasta incastrata sotto una ruota del tagliaerba nel giardino di casa a Loria. La prognosi è riservata. L' - facebook.com facebook Bimba di 18 mesi resta incastrata nel tosaerba: è gravissima. L'incidente nel Trevigiano x.com