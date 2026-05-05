Operaia incastrata con il braccio nel macchinario | resta grave

Una donna di 56 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere rimasta incastrata con il braccio in un macchinario durante il turno di lavoro a Grottolella. La dipendente di una società di gestione dei rifiuti è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale. Le forze dell’ordine e i servizi di emergenza sono intervenuti subito dopo l’incidente, ancora in corso le verifiche sulle cause dell’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti La lavoratrice di 56 anni, dipendente dei Irpiniambiente, resta in condizioni serie dopo il grave incidente sul lavoro avvenuto a Grottolella durante il servizio di raccolta rifiuti. La donna, trasporata d’urgenza all’ospedale Moscati, è stata sottoposta a un intervento chirurgico complesso a seguito delle lesioni riportate, i n particolare a un braccio rimasto coinvolto nei meccanismi di un mezzo aziendale. L’operazione, definita delicata, si è resa necessaria per limitare i danni e salvaguardare la funzionalità dell’arto. Al momento, le sue condizioni sono giudicate gravi ma sotto controllo medico, con una prognosi che resta riservata.🔗 Leggi su Anteprima24.it Notizie correlate Resta incastrata con il braccio nel camion dei rifiuti: grave una operaia di 56 anni in IrpiniaLa donna, che lavora per Irpiniambiente, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Avellino, dove è stata sottoposta a un delicato intervento... Incidente sul lavoro a Settimo Torinese: operaia rimane incastrata in un macchinarioUn'operaia è rimasta ferita rimanendo incastrata con i capelli in un macchinario in una ditta di via De Nicola a Settimo Torinese nella prima... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Grave incidente sul lavoro: operaia di 56 anni rimane incastrata con il braccio nel mezzo dei rifiuti; Grottolella, operaia rimane incastrata col braccio nel compattatore dei rifiuti: è grave; Resta incastrata con il braccio nel camion dei rifiuti: grave una operaia di 56 anni in Irpinia; Operaio resta con la mano incastrata in un macchinario: grave al Cto. Grottolella, operaia gravemente ferita sul luogo di lavoro: resta con il braccio incastrato nel mezzo che preleva i cassonettiGrave incidente sul lavoro a Grottolella, in provincia di Avellino. Un'operaia di 56 anni di Irpiniambiente, la società pubblica che gestisce la raccolta dei rifiuti, è ... ilmattino.it Resta incastrata con il braccio nel camion dei rifiuti: grave una operaia di 56 anni in IrpiniaLa donna, che lavora per Irpiniambiente, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Avellino, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico ... fanpage.it OPERAIA RIMANE INCASTRATA NEL MEZZO DELLA RACCOLTA RIFIUTI: RICOVERATA IN PROGNOSI RISERVATA DOPO INTERVENTO D’URGENZA Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Grottolella, in provincia di Avellino, dove un’operaia di 56 - facebook.com facebook Orbassano: mano incastrata in un macchinario, operaio elitrasportato al Cto x.com