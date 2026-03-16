Moviola Lazio Milan Athekame protagonista | giusto non concedere rigore e annullare il gol? Gli episodi analizzati dai giornali non lasciano dubbi

Durante il match tra Lazio e Milan, gli episodi più discussi riguardano la decisione dell’arbitro di non concedere un rigore e di annullare il gol di Athekame. I giornali analizzano attentamente le immagini e evidenziano come la moviola abbia confermato le scelte dell’arbitro Marco Guida in momenti decisivi del match. La valutazione degli episodi ha portato a un’ampia discussione tra addetti ai lavori e tifosi.

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