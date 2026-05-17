Calenda sul riarmo | la difesa solida contro le parole del Papa

Il ministro ha affrontato il tema del riarmo, sottolineando che una difesa forte è essenziale per la sicurezza nazionale. Ha spiegato che la collaborazione con gli Stati Uniti rimane fondamentale per la difesa europea, anche in presenza di altre alleanze. Inoltre, ha discusso del ruolo del nucleare di terza generazione, evidenziando come potrebbe contribuire a sostenere l’industria energetica italiana. La questione è stata posta anche in relazione alle parole del Papa, che hanno suscitato reazioni nel dibattito pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Perché la difesa europea non può prescindere dagli Stati Uniti?. Come può il nucleare di terza generazione salvare l'industria italiana?. Chi deve gestire il dialogo tra Calenda e il governo Meloni?. Come si distinguono i gesti folli dalla radicalizzazione terroristica a Modena?.? In Breve Partecipazione di Davide Desario al dibattito Capri Talks organizzato da Factor.. Proposta di dialogo con Meloni su politiche industriali ed energetiche nazionali.. Spinta per decreto sul nucleare di terza generazione contro timore referendum.. Analisi sulla prevenzione violenza e radicalizzazione dopo fatti accaduti a Modena.. Durante i Capri Talks organizzati da Factor, il leader di Azione Calenda ha espresso un netto disaccordo con la posizione del Papa riguardo al tema del riarmo mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calenda sul riarmo: la difesa solida contro le parole del Papa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Calenda: “No al riarmo? Il Papa fa il Papa, ma io non sono d’accordo” “Mio padre…”. Leo Gassmann, le parole in difesa del papàCrescere all’ombra di un cognome importante può essere una sfida, ma anche un’occasione per costruire una propria identità. Stai sereno @CarloCalenda, non saremo mai alleati di chi ha demolito i diritti dei lavoratori di questo paese, di chi ha gettato a mare qualsiasi politica industriale pubblica, di chi tifa riarmo e il prolungamento della guerra. x.com Calenda: No al riarmo? Il Papa fa il Papa, ma io non sono d’accordoTempo di lettura: 2 minuti(Adnkronos) – Il Papa fa il Papa, ma io non sono d'accordo. E non sono d'accordo perché siamo senza difesa. Se domani la Russia attacca con missili l'Estonia, noi non […] ... vglobale.it Calenda: Scommetto sul pareggio, basta parlare di riforma elettoraleParla l’ex ministro e leader di Azione. Rivendica l’esistenza di un enorme spazio al centro. Il partito andrà da solo ... repubblica.it